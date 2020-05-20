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Dünya

Rusya’dan yeni ‘Ortadoğu’ hamlesi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Rusya’nın bölge devletleriyle Ortadoğu Dörtlüsü toplantılarına katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 21:05:00 -
Rusya’dan yeni ‘Ortadoğu’ hamlesi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenziya, Ortadoğu Dörtlüsü'nün bir üyesi olarak bölge ülkelerini desteklemeye ve teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Nebenziya, şu ifadeleri kullandı: “Rusya, arabulucu Ortadoğu Dörtlüsü’nün bir üyesi olarak Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul, Madrid ilkeleri ve Arap Barış Girişimi'nin ilgili kararlarında yer alan çözüm ilkelerini koruma çabalarına tam olarak katılmaya hazırdır.”

Mevcut olayların barış sürecini koruma çabalarına katılmanın acil bir ihtiyaç olduğunu gösterdiğine vurgu yapan Nebenzya, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Dörtlünün bir üyesi olarak onları desteklemeye ve teşvik etmeye hazırız. Ayrıca, kolektif çabaları pekiştirmek için tüm önemli bölge ülkeleriyle çalışmaya ve onların da katılımıyla ‘dörtlü’ toplantılar yapmaya hazırız.”

Nebenzya ayrıca, Rusya’nın Ortadoğu ve Arap Birliği ülkeleriyle diyaloğa devam edeceğini de sözlerine ekledi.

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