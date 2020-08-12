Rusya'dan yeni koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamayla koronavirüse karşı aşı geliştirdiklerini duyurmuştu. Bulunduğu iddia edilen aşıyla ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

2 hafta içerisinde hazır

Rus medyasının Rusya Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı bilgiye göre, Sputnik-V isimli koronavirüs aşısı 2 hafta içinde hazır olacak. Aynı kaynak, 12 ay içinde 500 bin doz aşı üretilmesinin planlandığını belirtti.

DSÖ'den uyarı

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, dün Rusya'dan gelen haber üzerine yaptığı açıklamada kritik uyarılarda bulunmuştu. Lindmeier, "Aşı gelişimi konusunda uzun süredir yürürlükte olan uygulamalar ve yönergeler var. Herhangi bir aşı halka verilmeden önce çeşitli deneme ve testlerden geçmelidir." ifadesini kullanmıştı.