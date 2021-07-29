Rusya’dan yeni hamle, Afganistan sınırına savaş uçakları konuşlandırdılar

Rusya’nın, Kırgızistan’daki askeri üssünde bulunan Su-25 tipi savaş uçaklarını Tacikistan’a konuşlandırdığı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya’nın Merkez Askeri Bölge yetkilileri, normalde Kırgızistan’da konuşlu olan bir grup Su-25 jetinin, ağustos ayında gerçekleştirilecek tatbikatlar için Tacikistan’a konuşlandırıldıklarını kaydetti.

Tacikistan’a konuşlandırılan söz konusu uçaklar tatbikatlar sırasında, ‘kamufle olmuş düşman güçlerinin yerlerinin saptanması, belirlenen hedeflere bombardıman düzenlenmesi ve karadan gerçekleştirilen roket saldırılarından kurtulma’ şeklinde belirlenmiş görevler yerine getirecekler.

Tatbikat Afganistan sınırında

Rusya ile Tacikistan’ın Afganistan sınırında ağustosta gerçekleştireceği tatbikat, Taliban’ın bu ülkede çok geniş toprakları kontrolü altına aldığı bir döneme denk geliyor. Taliban güçlerinin denetimini ele geçirdiği yerler arasında Tacikistan sınırındaki bir geçiş noktası da bulunuyor.

Rus ordusunun envanterinde yaklaşık 200 Su-25 olduğu biliniyor.