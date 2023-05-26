Rusya'dan yeni adım, Türkiye yerine orayı seçtiler! İstanbul’a rakip: Ruslar için Avrupa’ya sefer hazırlığı! Duyurdular
Rus turistlerin Avrupa’ya gitmek için aktarma merkezi konumuna gelen İstanbul’a yeni bir rakip geliyor. Gürcistan Hava Yolları, Rusya’dan Avrupa’ya Tiflis aktarmalı uçuş başlatacağını açıkladı. Tiflis İstanbul’a rakip: Ruslar için Avrupa’ya aktarmalı sefer hazırlığı! Beklenmedik dikkat çeken adım... Artık turistler orada, akın edecekler...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Gürcistan’a uçuş yasağını ve vize uygulamasını kaldırmasının ardından Gürcistan Hava Yolları (Georgian Airways), Rusya’dan Avrupa’ya Tiflis aktarmalı uçuşlara başlamaya hazırlanıyor.
Rusya'dan yeni adım, Türkiye yerine orayı seçtiler!
TürkRus’un aktardığına göre, Georgian Airways Direktörü Tamaz Gaiaşvili, Rusya’dan Tiflis aktarmalı Milan, Paris, Viyana, Larnaka ve Selanik uçuşları düzenleyeceklerini duyurdu.
Tiflis üzerinden Avrupa’ya Rusya vatandaşlarının daha hızlı ve kolay ulaşım olanağı elde edeceklerini belirten Gaivaşvili, uçuşlara yeterli ölçüde talep olmasının beklendiğini söyledi.
Gaivaşvili, böylece Tiflis’in Rusya vatandaşları için bugünkü şartlarda “uçuş hub”ı haline geleceğini kaydetti.
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Rusya’dan Gürcistan’a Georgian Airways, Azimut ve Red Wings hava yolu şirketleri uçuş düzenliyor.