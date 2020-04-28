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Ekonomi

Rusya'dan, Ulusal Refah Fonuna Çin devlet tahvili ve yuan için yatırım yetkisi

2020-04-28 21:34:46 -
Rusya'dan, Ulusal Refah Fonuna Çin devlet tahvili ve yuan için yatırım yetkisi

MOSKOVA (AA) - Rus hükümeti, ülkenin Ulusal Refah Fonuna Çin yuanı ve Çin devlet tahvillerine yatırım için yetki verdi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan kararnameye göre, Ulusal Refah Fonu, Çin yuanı ve Çin devlet tahvillerine yatırım yapabilecek.

Ulusal Refah Fonunun tahvillerine yatırım yapabileceği devletler arasında Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Almanya, Danimarka, İrlanda, İspanya, Kanada, Lüksemburg, Hollanda, ABD, Finlandiya ve İsveç yer alıyor.

Yaptırımlar ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 2015’te ekonomik krize giren Rusya, söz konusu tarihten itibaren ilave petrol ihracatı gelirlerini aktardığı Ulusal Refah Fonunun hacmini geçen yıl 124 milyar dolara kadar yükseltmişti.

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