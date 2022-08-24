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Dünya Rusya'dan Ukrayna'ya kanlı saldırı
Dünya

Rusya'dan Ukrayna'ya kanlı saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 22:43:00 -
Rusya'dan Ukrayna'ya kanlı saldırı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın düzenlediği roket saldırısında Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'in yaklaşık 145 kilometre batısındaki Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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