Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı! Elektrikler kesildi
Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları sonucu ağırlıklı olarak enerji altyapılarının hasar gördüğü bildirildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği füze saldırıları sonucu ağırlıklı olarak enerji altyapılarının hasar gördüğü bildirildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarda enerji altyapısı hasar aldı.
Elektrik kesintilerinin meydana geldiği şehirde Taras Shevchenko Bulvarı görüntülendi.