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Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda yüzde 25 indirim teklifi

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak:- "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız"

13 Haziran 2019 Perşembe 18:59
Rusya'dan Ukrayna'ya doğal gazda yüzde 25 indirim teklifi

MOSKOVA (AA) - Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Ukrayna ile Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatına ilişkin sözleşmeyi mevcut şartlarıyla uzatmaya hazır olduklarını belirterek, "Ayrıca Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında da yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." dedi.

Novak, başkent Moskova’da Avrupa Birliği Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus enerji şirketi Gazprom ile Ukrayna arasında devam eden tahkim sürecini çözmek istediklerine işaret eden Novak, "Tahkim sürecini barışçıl bir şekilde çözebilmek için Ukrayna ile uzlaşmaya yönelik teklifimizi ilettik." diye konuştu.

Rus gazı alımını durduran Ukrayna’ya gazın fiyatında ise indirim yapabileceklerini vurgulayan Novak, "Ukrayna'ya temin edebileceğimiz doğal gazın fiyatında, günümüz fiyatı üzerinde yüzde 25'lik indirim yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Novak, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilen Rus gazıyla ilgili sözleşmeyi de mevcut şartlar altında uzatmaya hazır olduklarını söyledi.

Ukrayna, Kasım 2015'te Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdurmuştu. İki ülke arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme ise 2019 sonunda sona erecek.



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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:59
  1. Doğal Gaz
  2. enerji
  3. Rusya
  4. Ukrayna

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