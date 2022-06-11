Rusya'dan Ukrayna'da pasaport hamlesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 25 Mayıs'ta Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına alınmasını kolaylaştırıcı kararname imzalamıştı. Bu kararnameye göre işgal altındaki kentlerde yaşayanlara Rus vatandaşlığı hakkı tanınırken, dün kutlanan Rusya Günü kutlamaları sırasında Ukrayna'nın işgal altındaki kentlerinde Rus pasaportu dağıtılmaya başlandı. Zaporijya Bölgesi'ne bağlı Melitopol kentinde bugün yapılan törenlerde sahiplerine pasaportları teslim edilirken, Zaporijya Bölgesi'nin Rusya tarafından görevlendirilen askeri yönetim lideri Vladimir Rogov, "6 Haziran itibariyle bu bölgede 70 binden fazla kişi Rus vatandaşlığı için müracaat etti" dedi.

Rusya tarafından görevlendirilen Herson Bölgesi askeri yönetim lideri Vladimir Saldo ise halk tarafından Rus vatandaşlığına yoğun bir talebin olduğunu ve şu ana kadar 23 Herson bölgesi sakinine Rus vatandaşlığı verildiğini açıklayarak, "Herson'da yaşayan tüm sakinler en yakın sürede vatandaşlığını almak istiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı: Rusya, Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerine ilaç tedarikini engelliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Liashko açıklamada bulundu. Bakan Liashko yaptığı açıklamada, "İşgalci güç sivillerin tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olmasına rağmen, maalesef uluslararası hukuk normlarını görmezden gelerek, sivillere karşı fiilen terör eylemleri gerçekleştiriyor. Ruslar geçici olarak işgal edilen bölgelere ilaç teslim yapmıyor ve Ukrayna kontrolündeki bölgelerden yapılan ilaç tedarikini engellemeye devam ediyor. İşgalciler insani koridoru açar açmaz insani yardım malzemelerimizi göndermeye hazırız” dedi.

Ukrayna’nın, Rusya’nın kontrolü altında bulunan bölgelerinde Ukraynalı doktorlar, Ukrayna mevzuatına ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak sivillere tıbbi bakım sağlamaya devam ediyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başladığı günden bu yana yaklaşık 12 doktor hayatını kaybetti ve 47 sağlık görevlisi ağır şekilde yaralandı. Ayrıca Rusya, Ukrayna’daki 600’den fazla sağlık tesisine zarar verdi.