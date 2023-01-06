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Dünya Rusya'dan 'Ukrayna'da ateşkes' açıklaması! Resmen duyuruldu: Tüm temas hattı boyunca geçerli olacak
Dünya

Rusya'dan 'Ukrayna'da ateşkes' açıklaması! Resmen duyuruldu: Tüm temas hattı boyunca geçerli olacak

Son dakika haberi: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki ateşkesle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 14:57:00 - 2023-01-06 15:07:39
Rusya'dan 'Ukrayna'da ateşkes' açıklaması! Resmen duyuruldu: Tüm temas hattı boyunca geçerli olacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilan edilen ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Rusya, Ukrayna'da 36 saatlik tek taraflı ateşkesi başlattı.

Rusya, ateşkesin tüm temas hattı boyunca geçerli olacağını da duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus askerlerinin ateşkese uymasına karşın Ukrayna'nın Rusların yaşadığı bölgeleri ve askeri mevzileri bombalamaya devam ettikleri belirtildi.

Ukrayna, ateşkes ilanını kabul etmediğini bildirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ateşkesi kılıf olarak kullanacağını söyleyerek, "Bununla cepheye daha fazla asker, cephane sevk edecekler" demişti.

Haberin detayları şöyle;

Rusya, Ortodoks Noeli kapsamında, Ukrayna'da 36 saatlik tek taraflı ateşkesi fiilen başlattığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ateşkese uyarken Ukrayna'nın askeri mevzilere ve Rusların yaşadığı yerlerdeki top atışlarına devam ettiği belirtildi.

Rusya devlet televizyonun bildirdiğine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla, Ukrayna'da tüm cephe boyunca 36 saatlik ateşkes yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'na Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Rusya, Ukrayna'da 36 saatlik tek taraflı ateşkesi başlattı - 1

RUSYA: UKRAYNA TOP ATIŞLARINA DEVAM EDİYOR

ntv'de yer alan haberde: Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus askerleri ateşkese uyarken Ukrayna'nın askeri mevzilere ve Rusların yaşadığı yerlerdeki top atışlarına devam ettiği açıklandı. Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, dün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

UKRAYNA'DAN ATEŞKES ÇAĞRISINA YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Rusya'nın ateşkes çağrısına yanıt verdi. Zelenski, Rusya'nın Noel'i, Ukrayna güçlerinin Donbas'taki ilerleyişini durdurmak için kullanmak istediğini savundu.

Ukrayna lideri, "Dünyadaki herkes, Kremlin'in savaşı yenilenmiş bir güçle sürdürmek için savaştaki bir mühleti nasıl kullandığını biliyor" dedi.

Konuşmasının bir bölümünde Rusça konuşan Zelenski, Rusya'nın vatandaşlarına hitap ederek, geçen yıl 15 Kasım ve 12 Aralık'ta Rus hükümetine bir "Barış Formülü" sunduklarını ama Kremlin tarafından kabul edilmediğini kaydetti.

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