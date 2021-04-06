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Dünya Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Temas halindeyiz
Dünya

Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Temas halindeyiz

Ukrayna sınırına asker ve zırhlı araç sevkiyatı yapan Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova ve Washington’un Ukrayna’daki durum ile ilgili üst düzey temas halinde olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 05:04:00 -
Rusya'dan Ukrayna açıklaması! Temas halindeyiz

Moskova’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ryabkov, Rusya ve ABD’nin Ukrayna’daki durum ile ilgili üst düzey temas halinde olduklarını ifade etti.

Rus diplomat, ilgili soru karşısında, “Amerikalılarla temas halindeyiz, temaslar üst düzeyde devam ediyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Amerikalılar endişelerini dile getirdi, biz de onlara karşılık olarak, söz konusu endişelerin yersiz olduğunu ve Rusya'nın attığını iddia ettikleri adımlardan değil, Minsk önlemler paketini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda giderek daha da kışkırtıcı bir tavırla bu anlaşmaları reddeden Kiev'in bu kabul edilemez tutumundan endişe etmeleri gerektiğini söyledik.”

Ryabkov, “Amerikalı meslektaşlarımız bununla ilgilenseydi, durumu istikrara kavuşturmaya gerçekten yardımı olurdu. Biz ise kendi bölgemizde, Rusya topraklarında gerekli gördüğümüz önlemleri uyguluyoruz ve bazı Amerikan sinyallerinin bununla en ufak bir ilgisi yok” dedi ve ekledi, “Bu sinyalleri tamamen görmezden geldiğimizi söyleyebiliriz.”

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