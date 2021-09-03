Rusya’dan Ukrayna açıklaması: NATO üyesi olması Rusya için çok tehlikeli

Putin’in Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğinin Rusya’yı karşı önlemler almaya zorlayacağını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya kabul edilmesinin Rusya için tehlike oluşturduğunu belirtirken şunları söyledi:

“…Potansiyel olarak bu bizim için çok tehlikeli, çünkü NATO böylece askeri altyapısını sınırlarımıza getirmeye devam edecek. Bu, durumu yeniden dengelemek ve sınırlarımızın güvenliğini yüzde yüz sağlamak için bazı karşı önlemlerin alınmasını gerektirecek”

Biden, NATO üyeliğine destek verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy ile ABD Başkanı Joe Biden, dün Beyaz Saray’da bir araya geldi.

Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Zelenskıy, Biden’in Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonuna destek verdiğini ancak görüşme sırasında İttifak üyesi olmakla ilişkin belirli bir tarihten söz edilmediğini belirtti.

Haziran ayında düzenlenen NATO Zirvesinde ittifak üyeleri, Ukrayna’nın NATO üyeliği için bir eylem planı elde edebileceğini ve gerekli reformları uygulayarak üye olabileceğini bir kez daha teyit etmişlerdi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı