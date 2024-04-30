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Dünya Rusya'dan uçuşlar iptal edildi... Estonya'dan çok konuşulacak Rusya'ya GPS suçlaması...İddia etti!
Dünya

Rusya'dan uçuşlar iptal edildi... Estonya'dan çok konuşulacak Rusya'ya GPS suçlaması...İddia etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-30 17:25:00 - 2024-04-30 17:46:26
Rusya'dan uçuşlar iptal edildi... Estonya'dan çok konuşulacak Rusya'ya GPS suçlaması...İddia etti!

Rusya ile Estonya arasında çok konuşulacak açıklamalar olaylar yaşanıyor! İki ülke arasında ipler gerilirken arka arkaya açıklamalar geldi. Estonya Finlandiya hava yolu şirketi Finnair'in Tartu kentine uçuşlarını iptal etmesi üzerine, iddia ederek Rusya'yı uçakların GPS sistemine müdahale etmekle suçladı.

Estonya Rusya'yı GPS, yani Küresel Konumlama Sistemi, sinyallerine müdahale ederek uluslararası hava sahası kurallarını ihlal etmekle suçlarken, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, konuyu NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) mevkidaşlarıyla ele alacağını açıkladı.

Finnair dün yaptığı açıklamada, iki uçağın iniş yapmasını engelleyen GPS sinyallerine müdahale nedeniyle Estonya'nın doğusundaki Tartu'ya uçuşlarını bir ay süreyle askıya aldığını duyurmuştu.

Finnair, Tartu havaalanının GPS sinyali gerektirmeyen alternatif bir yöntem kurması için uçuşların bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı.

Finnair, Rusya'nın Kaliningrad bölgesinde ve Finlandiya'nın Rusya ile olan doğu sınırı yakınlarında da benzer sorunlar yaşandığını açıklamıştı.

Tsahkna dün sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "RF (Rusya Federasyonu) tarafından Estonya hava sahasına yapılan GPS müdahalesi, bölgemizdeki sivil havacılığı etkiledi. Rusya uluslararası düzenlemeleri ihlal ediyor" dedi.
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Tsahkna iddiasını destekleyecek bir kanıt sunmadı.

Kremlin ve Rusya Savunma Bakanlığı sorulara yanıt vermedi.

Finlandiya Pilotlar Birliği'nin emniyet ve güvenlik komitesi başkanı Reuters'a yaptığı açıklamada, GPS müdahalesinin altı ay öncesine göre artık daha düşük irtifalarda ve daha geniş bir alanda gerçekleştiğini söyledi.
Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) sözcüsü EASA'nın GPS müdahalelerini gerçek zamanlı olarak izlemediğini ancak açık kaynaklı bilgilere göre iki uçağın iniş yapamadığı gün bölgede bir müdahalenin tespit edildiğini söyledi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ise GPS sinyallerine müdahalenin, Rusya'nın düşmanca eylemlerinin bir parçası olduğunu ve gitgide arttığını söyledi.

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