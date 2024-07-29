Rusya'dan Türkiye'yi etkileyecek karar! Rekor zam yaptılar

Rusya’da 1 Ağustos’tan, iç hat uçak biletlerine yüzde 30, dış hat uçuşlarına da yüzde 50 zam gelecek.

Moskova Devlet Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Turizm Endüstrisi Yönetim Bölümü Başkanı Profesör Alexey Chudnovsky, 1 Ağustos’tan itibaren uçak ve tren biletlerinin fiyatlarında önemli artışlar olacağını ileri sürdü.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’nın hava taşıyıcılarıyla birlikte aldığı ücretleri artırma kararı doğrultusunda iç hat uçuşları için bilet fiyatlarının %30, dış hat uçuşları için ise %50 oranında artacağı tahmin ediliyor. Bu gelişmenin Rusların tatil tercihlerinde iç pazara yönelebilme ihtimalini gündeme getirdi.

Ağustos turlarının yüzde 62'si Türkiye'ye

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin verilerine göre, ağustos başı için satılan turların yüzde 62’sini Türkiye turları oluşturuyor. Bu oran temmuzun ikinci yarısında yüzde 56, haziran yüzde 65 idi.

Mısır yüzde 17 ile ikinci, Rusya sahilleri yüzde 13 ile üçüncü sırada.

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Moskova’dan 10 gün için iki kişilik tur paketi fiyatının en ucuz olduğu destinasyon 78 bin 600 ruble ile Anapa. Bu fiyata 3 yıldızlı otelde kahvaltı dahil konaklama ve otomobille Moskova'dan ulaşım dahil.

Anapa’da 10 günlük tatil için en düşük yeme-içme masrafının ise 30 bin ruble civarında olduğu belirtiliyor.

Soçi’de 10 günlük en düşük tur fiyatı 96 bin ruble, Abhaziya’da 99 bin 400 ruble.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 yıldızlı otelde kahvaltı dahil iki kişilik en düşük tur paketi ağustos başı için 118 bin 200 ruble.

Mısır’da bu rakam 3 yıldızlı ve “her şey dahil” otel için 149 bin ruble.

En ucuz turlar ise Vietnam ve Tayland turları (130 bin ve 132 bin ruble).

Antalya’da 3 yıldızlı otel için 10 günlük her şey dahil tur paketi fiyatı iki kişilik en düşük 170 bin ruble civarında.(Turkrus)