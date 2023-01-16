Rusya'dan Türkiye'yi derinden etkileyecek karar! Resmen yasakladılar

Türkiye'nin en büyük iki turizm pazarından biri olan Rusya'da yaklaşık 8 milyon insanın borçlarından dolayı yurt dışına çıkışının yasak olduğu belirtildi.

2021’de 3,8 milyon olan sayı 2022’de 8 milyona yükseldi

Kommersant gazetesinin Federal İcra Dairesi verilerine atıfta bulunarak yayınladığı habere göre, 2019 yılında 2,6 milyon olan borcundan dolayı yurt dışı çıkış yasağı getirilen Rus Federasyonu vatandaşlarının sayısı 2021 yılında 3,8, 2022 yılında ise 8 milyona ulaştı.

Borcuna en sadık olanlar doktorlar ve öğretmenler

Turizmgüncel'de yer alan bilgilere göre; Borcunu ödemediği için yurt dışına çıkışı yasak olan bireylerin büyük çoğunluğunun ortalama geliri 30-60 bin ruble olan 30-35 yaş arasındaki bireylerden oluştuğu kaydedildi.

Borcunu ödeyemeyenlerin yüzde 9'unun satış sorumlusu, 8,5'inin işçiler olduğu belirtildi. Borcuna en sadık kitle ise doktorlar ve öğretmenler oldu.

19 milyon icra dosyası

Rusya'da 2022 yılında, toplam tutarı 3 trilyon ruble olan 19 milyon icra takibi başlatıldı.

Yurt dışı çıkış yasağı getirilen her 10 kişiden birinin nafaka borçluları olduğu açıklandı.