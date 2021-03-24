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Gündem Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif

Suriye'nin İdlib ve Halep şehirlerinde insani durumun kötüleşmesi nedeniyle Rusya Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, bazı kontrol noktalarının açılmasını teklif etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 01:40:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye yeni teklif

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Suriye’de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nden yapılan açıklamada, "İnsani durumun zorlaşmasına bağlı olarak Suriye’de İdlib Çatışma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolü altında bulunan Serakib ve Mizanaz ile Halep’te Bab ilçesindeki Ebu Ez-Zendeyn kontrol noktalarının yeniden çalışması için Türk tarafına teklif ilettik.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kontrol noktalarından 25 Mart’tan itibaren mültecilerin çıkışı ve insani yardımın bırakılmasının önerildiği ifade edildi.

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