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Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamalarına ilişkin konuşan Rus senatör Vladimir Cabarov, Yaptırım kararlarının Türkiye'ye hiçbir zarar vermeyeceğini bunun sadece ABD'deki kamuoyunu sakinleştirmek için yapılan bir şey olduğunu söyledi.

15 Ekim 2019 Salı 16:08
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Rus senatör Vladimir Cabarov, “Yaptırımlar Türkiye için gerçek bir tehdit oluşturmayacak, ülkeye herhangi bir zarar vermeyecek. Bu yaptırımların amacı sadece ABD’de kamuoyunu sakinleştirmek, başka bir şey değil” dedi.

Trump’ın da ‘bu oyunda oynamak’ zorunda olduğunu belirten Cabarov, bunun nedenini ABD’nin 'yıllarca beslediği’ teröristlerin çıkarlarına ihanet ediyor gözükmek istememesi olarak açıkladı.

‘Yaptırımlar bize bir şey kazandırmayacak’

Cabarov, “Rusya’nın yaptırımlardan hiçbir şekilde bir kazanç elde etmeyecek. Olanlar ışığında Ankara ile askeri alanda işbirliğini arttıracağı söylenmeye başlandı. Biz başka bir ülkeye uygulanan yaptırımlardan kazanç sağlayan ülkelerden değiliz. Partnerlerimize karşı son derece dürüstüz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 16:08
  1. Ankara
  2. Rus senatör Vladimir Cabarov

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