Rusya’dan Türkiye’ye ürün transferinde talep! Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasal ürünler satın alacak
Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasallar ithal edecek! Birçok ürün satın alan Rus yetkililerden dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya’dan ilan bırakan bir ithalatçı, Türkiye’den çeşitli kimyasallar satın alacağını bildirdi.
Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasallar ithal edecek!
Her gün Rusya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar ülkelerden gelmeye devam ediyor. Bugün de Rusya’da ahşap ve plastiği birleştirerek müşterilerine zemin kaplama hizmeti veren ithalatçı bir firma bir ilan bıraktı. Firma ilanında Türkiye’den çeşitli kimyasallar satın alacağını belirtti.
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