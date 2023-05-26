Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarında payı yükseldi! Ruslar e-vize uygulamasını duyurdu: Türkiye'yi ilgilendiren karar!

Rusya, başta Türkiye olmak üzere, dost ülkelere e-vize uygulamasının 1 Temmuz’dan itibaren yeniden başlatılacağını duyurdu.

Rusya’da faaliyet gösteren GaztemRu’nun kurucusu ve yazarı Siyamend Kaçmaz’ın aktardığına göre, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reshetnikov, elektronik vize uygulamasının 1 Temmuz'dan itibaren Rusya'da uygulanmasının planlandığını ve bu yeniliğin yabancı turistlerin ülkeye girişini kolaylaştıracağını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaçmaz ayrıca Rusya’da Türkiye’ye turistik vize muafiyeti için çalışmaların devam ettiğini aktardı.

İlginizi çekebilir→ Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı diyerek duyurdu! Türkiye'den turizm hamlesi→ TIKLAYINIZ

ÖNE ÇIKAN VİDEO