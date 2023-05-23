Ruslar Rusya'yı bırakıp Türkiye'yi seçmeye başladı diyerek duyurdu! Türkiye'den turizm hamlesi

Türkiye'nin payı yüzde 70'e yükseldi. Turizm sektörünün 2020'deki pandemi sebebiyle yaşadığı büyük düşüşlerin ardından, turist sayısı bakımından 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'a göre 2023'ün ilk dört aylık döneminde yeni rekorlar yaşandı.

Rusya'da yurtdışı tur satışlarında 22 Mayıs itibariyle veriler belli oldu.

Rusya Seyahat perakendecisi temsilcileri Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) haber servisine 22 Mayıs itibariyle tur satışlarındaki son durumla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'nin satışlardaki payı yüzde 70'ın üzerinde

22 Mayıs Pazartesi günü Moskova, Yekaterinburg, Kaliningrad'dan görüşülen seyahat acenteleri turistlerin şimdiden Türkiye, Mısır, Tayland ve Küba'ya tur satın aldığını söyledi. Seyahat acentelerine göre Pazartesi ve geçen haftanın tamamında satışlarda tartışmasız lider Türkiye oldu. Farklı şirketlere göre 22 Mayıs Pazartesi günü yapılan toplam rezervasyonların %70-80'ini Türkiye oluşturuyor. Rusya içi tur talebi son bir yılda yarı yarıya azaldı.

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22 Mayıs'ta turistler Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Tayland ve Küba'ya da tur satın aldı. Bu ülkelerin satışlardaki payı yüzde 10 civarında.

Öte yandan Rus turistlerin Türkiye'deki yeni rotası: Termal turizmi

Türkiye’de uzun yıllardır deniz, kum ve güneşin tadını çıkaran Rus turistlerin son yıllardaki yeni rotası termal turizmi oldu. Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan termal kaplıcalarına yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor. Özellikle Ortadoğu’dan Arap turistlerin tercih ettiği kaplıcalar, son yıllarda Rus ve Avrupalı turistlerin de radarına girdi. Savaş sonrası Avrupa’nın kapılarını kapadığı Rus turistlerin Türkiye’deki sayısında da son dönemde büyük artış yaşandı. Türkiye’ye gelen turistlere deniz turizminin yanı sıra farklı alternatifler sunmak isteyen Rus acenteleri ise kaplıca ve doğa turizmi ile ön plana çıkan Yalova’yı tanıtıyor.

Türkiye'nin 46 milyar dolarlık turizm geliri

Türkiye'nin turizm geliri 2022 yılında bir önceki yıla göre %53,4 artarak 46 milyar 284 milyon 907 bin dolar oldu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektörünün mayıs ayına iyi başlamadığını belirterek, Antalya'nın en önemli iki pazarından biri olan Rusya açısından turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı değerlendirmelere göre, geçen yıl 3 milyon 33 bin Rus turistin geldiği Antalya'nın, bu yıl da bu rakamı ancak yakalayabileceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

TÜRK TURİZMİ USTALIK DÖNEMİNİ YAŞIYOR'

Türkiye'nin özellikle son 10 yılda turizm sektöründe büyük adımlar attığına dikkat çeken Çağlar, "Bir yandan sorun ve krizlerle boğuşurken, diğer taraftan gelişimine tüm hızıyla devam ederek dünya turizmimin vazgeçilmez ülkeleri arasındaki yerini de sağlamlaştırdı. Turizm sektörü, dünyadaki ve bulunduğumuz bölgedeki tüm etkenlerden etkileniyor. Türkiye'de turizm sektörü, yıllardır tüm zorluklara ve krizlere rağmen büyümeye devam etti. Türkiye'nin geleceğinin turizmde olduğuna inanan insanlarız. Çünkü Türk turizmi, ustalık dönemini yaşıyor" dedi.

'SEÇİMDEN SONRA BÜYÜK BİR HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ'

Rus turist açısından beklenen sayıda misafire ulaşılamadığını da kaydeden Çağlar, mayıs ayında seçimlerin de etkili olduğunu belirterek, "Sezonu istediğimiz gibi açamadık. Ama biz hazırız. Seçimden sonra büyük bir hareketlilik bekliyoruz. Okulların da tatile girmesi ile birlikte hem yurt içinden hem yurt dışından misafirler ağırlayacağız. Bu sene her ne kadar istediğimiz gibi bir sezon yaşayamayacak olsak da bu zorlu süreç elbet bir gün bitecek. Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmedik" diye konuştu.

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