0553 313 94 23

Rusya'dan Türkiye'ye teklif: Üçüncü ülkeleri devreden çıkaralım

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye ile yaptıkları ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasının artık bir gereklilik olduğunu söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 14:50
Rusya'dan Türkiye'ye teklif: Üçüncü ülkeleri devreden çıkaralım

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasının bir gereklilik olduğunu belirterek, “Ulusal para birimlerimizi kullanarak, kurumlarımızı koruma altına alıp üçüncü ülkelerin kararlarından bağımsız hale gelebiliriz.” dedi.

Gruzdev, başkent Moskova’da Türkiye ve Rusya arasındaki güncel ekonomik gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözeten projelere Rus şirketlerinin özellikle ilgi duyduğuna işaret eden Gruzdev, “Türk devleti tarafından desteklenen, ürün veya teknolojiye yönelik taleplerin bulunduğu projelere ilgi duyuyoruz. Bu nedenle Türk meslektaşlarımızla bir 'Dış Ticaret Eylem Planı' yapılması konusunda anlaştık.” diye konuştu.

Söz konusu planla, Rusya ve Türkiye’nin ulusal çıkarlarının gözetileceğini vurgulayan Gruzdev, “Sonrasında iyi sonuçları çok daha hızlı bir şekilde elde edebileceğiz.” ifadesini kullandı.

“İkili ticarette artık yeni bir seviyeden bahsediyoruz"

Gruzdev, Türk şirketlerinin Rusya’da özellikle gıda, tekstil ve inşaat sektörlerinde başarıyla temsil edildiklerini anımsatarak, “İkili ticarette artık yeni bir seviyeden bahsediyoruz. Bu seviye, örneğin tekstilde sadece ham maddenin veya hazır ürünlerin teslim edilmesi değil, modern ekipmanların, teknolojilerin veya eğitim temin edilmesiyle çeşitlendirilmesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ve Türkiye arasında sivil gemi inşaatı sektöründe de iş birliğinin artırılması gerektiğinin altını çizen Gruzdev, “Gemi inşaatı sektörü hem Türkiye’de hem de Rusya’da oldukça güçlü durumda ve bu alanda önemli bir potansiyel görüyoruz. Rekabet etmediğimiz alanlarda ortak girişimlerle yeni yetkinlikler geliştirebiliriz.” şeklinde konuştu.

"Rus rublesi ve lira ile ticareti artırmaya yönelik girişimler yoğunlaştı"

Aleksey Gruzdev, Türkiye ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasına yönelik girişimleri ise memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Rus ve Türk kurum ve şirketlerinin, Rus rublesi ve lira ile ticareti artırmaya yönelik girişimlerini yoğunlaştırdığının altını çizen Gruzdev, şunları söyledi:

“Özellikle mevcut koşullarda ulusal para birimlerimizi kullanmak, karşılıklı ticaretimizi artıracaktır. Ulusal para birimlerimizi kullanarak, kurumlarımızı koruma altına alıp üçüncü ülkelerin kararlarından bağımsız hale gelebiliriz. Ticaretimizde ruble ve lira kullanımına yönelik mekanizmayı daha da popüler hale getirmeliyiz. Bankalarımız arasında bu alışverişi artırırsak, şirketlerimiz de bu yöntemin avantajını fark edip, kullanımını artıracaktır.”

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:50
  1. Rusya
  2. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evden kaçan Hatice, haberleri görünce babasını arayıp evine döndü
    1. Evden kaçan Hatice, haberleri görünce..
    2. Vicdansız evlat! 80 yaşındaki annesini..
    3. Gülennur Salihpaşaoğlu Yargıtay Tetkik..
    4. Kaldırılan yasak sonrası ilk açıklama!..
    5. Olta yutan köpeği belediye personeli..
    6. OPEC'in petrol üretimi ekimde yükseldi
    7. İstanbul'da hafriyat kamyonu yan yattı
    8. HSK hakim ve savcı mazeret atama sonuç..
    9. Aldığı ikinci el dolaptan servet çıktı
    10. Suriye sınırında PKK'lı bir terörist..
    11. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    12. İsrail Gazze’den kaçtı
    13. İlhan Mansız olay iddiaya yanıt verdi!
    14. Topuk dikeni iltihaplanırsa ağrır
    15. Yerli hamsi tezgahlarda yerini aldı
    16. Barzani, Evangelistlerin koruması..
    17. Malatya'da otomobilde ele geçen 28..
    18. Rusya'dan gelip, 415 şiş yiyerek rekor..
    19. Berna Laçin hakim karşısında böyle..
    20. Sahi eksik olan kim?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...