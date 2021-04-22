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Gündem Rusya'dan Türkiye'ye SİHA üzerinden skandal tehdit! Açık açık söyledi
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye SİHA üzerinden skandal tehdit! Açık açık söyledi

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 09:29:00 - 2021-04-22 09:30:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün, Federal Meclis üyelerine hitap etti. Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov'un açıklaması, Putin'in konuşmasının ardından geldi.

Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı göndermesi durumunda Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik iş birliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt veren Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, her konuyu ayrı başlık altında değerlendireceklerini belirterek, "Her bir meselede özel olarak o duruma bakacağız" ifadesini kullandı.

Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesi halinde, Ankara ile askeri ve teknik iş birliğini gözden geçireceklerini söyledi.

Türk medyasının "Ankara'nın Ukrayna'ya SİHA ve İHA satmaya hazır olduğu" yönündeki manşetlerine atıfta bulunan Rus TASS haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 12 Nisan'da, Moskova'nın Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmek bilmeyen savaş açıklamalarını analiz etmeye çağırdığını ve onları bu militarist özlemleri beslememeleri konusunda uyardığı" yönünde haber geçti.

Haberde Ukrayna'nın 2019'da Türkiye'den Bayraktar TB2 insansız hava araçları satın alıp test ettiği ve bunları Türk firması ROKETSAN tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatmayı planladığına yer verildi.

Yine haberde, Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketi Genel Müdürü Vadim Nozdrya'nın, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiğini ve Ukrayna ordusunun bu türden 48 İHA daha satın almayı planladığını söylediği aktarıldı.

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