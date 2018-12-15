Rusya'dan Türkiye'ye operasyon desteği

Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna askeri operasyon mesajı vermesini ulusal ve sınırlarının güvenliğini sağlama amacı taşıdığı için ikna edici bir gerekçeye sahip olduğunu belirtti.

Gadjiyev, bu durumun, özellikle ABD’nin Türkiye sınırlarında yakın bölgelerde gözlem noktaları inşa etmelerini ilan etmelerinden sonra güncel hale geldiğini dile getirdi.

"Tehdit cevapsız kalamazdı"

ABD’nin bölgede uluslararası hukuk kurallarını ihlal ettiğini belirten Gadjiyev, “ABD'nin bu davranışı, sadece uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlal edilmesi değil aynı zamanda egemen bir devletin toprakları üzerinde askeri bir nokta oluşturma meselesi olduğu için Türk ulusal çıkarlarına doğrudan bir tehdit oluşturması nedeniyle cevapsız kalamazdı.” ifadelerini kullandı.

Stratejik Analiz ve Siyasi Uzmanlık Merkezi Direktörü Denis Korkodinov da Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği grupların Suriye’nin kuzeydoğusunda yapılanmasına tepki gösterdiğini belirterek, bu bölgede oluşan güçlerin Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

"Ankara avantaj kazanacak"

Fırat’ın doğusuna yönelik terörle mücadele harekatı çerçevesinde operasyon başlatılacağı düşüncesiyle Ankara’nın sınırdaki cephesini güçlendirmesinin beklendiğini kaydeden Korkodinov, “Asıl hedef Türkiye’nin defalarca Kürt silahlı grupların etkisinden kurtarmak istediğini belirttiği Münbiç olacaktır. Ankara düşman pozisyonlarına topçu ve hava saldırısıyla bir operasyon başlatırsa avantaj kazanacaktır. Bu da Türk Kara Kuvvetlerinin ilerlemesini kolaylaştıracaktır.” dedi.

Bölgede terör örgütü YPG/PKK'nın uluslararası topluma ve ABD’ye şikayette bulunacağını, bu yolla Türkiye’nin müdahalesini Washington üzerinden engellemeye çalışacağını ifade eden Korkodinov, ABD’nin bu gruplara desteğine karşılık Türkiye’nin ültimatom verebileceğini kaydetti.

ABD’nin hem Türkiye’yi kırmamak hem de bölgedeki grupları korumak için karmaşık kombinasyonlar kuracağını anlatan Korkodinov, en nihayetinde ABD’nin, Türkiye’nin YPG/PKK ile ağır kayıplar yaşayacağı çatışmaya girmesini sağlamaya çalışacağını savundu.

Rus uzman Andrey Ontikov da Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda başlatacağı operasyonun zorluklarına dikkat çekerek, “YPG’nin sürekli topraklarına ve sınırlarına saldırmasından dolayı Türkiye uzun zamandır rahatsızlığını dile getiriyordu. Şimdi Ankara’nın işi zor. İdlib’de etkin bir şekilde çalışması gerekiyor. Eğer operasyon başlarsa Türkiye iki cephede çalışmak zorunda kalacak. Bu çok zor olacak. Bu bağlamda, Fırat'ın doğusundaki operasyon sırasında hava ve topçu unsurlarının aktif olarak kullanılmasının makul olacağını düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.