Rusya'dan Türkiye'ye Libya teklifi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığındaki bir heyetin Libya'daki mevcut duruma çözüm bulmak için Ankara'ya geleceği bildirildi.

Milliyet'ten Ecem Toplar'ın haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türkiye ekibi ile görüşecek heyet, Türkiye ve Rusya arasında yaşanan Sirte krizine çözüm bulmak için 16.00'da bir kez daha bir araya gelecek.

Heyetlerin uzlaşı sağlaması durumunda, önümüzdeki süreçte bakanlar düzeyinde görüşme gerçekleşecek. Türkiye’nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Sirte kentine operasyon hazırlığının teknik heyet görüşmelerine hız kazandırdığı belirtiliyor.

Türkiye ile Rusya arasındaki Libya toplantısı ertelendi Türkiye ile Rusya arasındaki Libya toplantısı ertelendi

Rusya’dan diplomatik ve askeri yetkililerden oluşan teknik heyet 13-14 Haziran’da Türk mevkidaşlarıyla görüşmüş, bu ziyaretten sonuç çıkmaması üzerinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Türkiye ziyareti ertelenmişti.