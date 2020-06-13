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Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Libya'da darbeci Hafter'i peş peşe ağır yenilgilere uğratması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın Libya meselesi için İstanbul'a geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:40:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, yarın bakanlar düzeyinde gerçekleşecek Libya toplantısı için İstanbul'a geliyor. Lavrov ve Şoygu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya gelecek.

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