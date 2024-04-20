Rusya'dan Türkiye'ye kötü haber! Maalesef Yunanistan'ı seçmeye başladılar

Geçtiğimiz yıl ocak-mart arasında Rusların ülke dışında en çok konut aldığı iki ülke toplam yüzde 42,3'lük oranla Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olmuştu. RBC gazetesi, buılın ilk çeyreğinde oranın yüzde 7,7'ye düştüğünü yazıyor.



Russia Sotheby’s International Realty'nin açıkladığı verileri haberleştiren RBC emlak servisi son bir yılda Türkiye'den konut alan Rusların sayısının yüzde 88, Birleşik Arap Emirlikleri'nden konut alanların da yüzde 82 azaldığını aktardı.



Gazeteye konuşan Russia Sotheby’s International Realty temsilcisi Tatyana Yemelyanova, çalkantılarla geçen 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye'nin tarafsız politika yürütmesinin yanı sıra yatırım karşılığı vatandaşlık yada oturum programlarının Rusları bu ülkeden konut almak için teşvik ettiğini söyledi.



Yemelyanova 2023'ten itibaren bu durumun değişmesiyle birlikte söz konusu ilginin azaldığını belirtiyor. Türkiye oturum izni için konut alma eşiğini 70 binden 200 bin dolara çıkarmış, ayrıca kısa süreli kiralamalara yeni kurallar getirmişti.



Haberde TÜİK verilerine de yer veren gazete 2024 mart ayında Rusya vatandaşlarına 411 konut satıldığını yazıyor. Bu sayı önceki yıla kıyasla yüzde 65 daha düşük. 2023 martında Ruslar Türkiye'de 1175 konut satın almıştı.



Gazeteye konuşan emlak şirketi temsilcileri Rusların bu yıl en çok ilgi gösterdiği üç ülkeyi Umman, Yunanistan ve İspanya şeklinde sıraladı.