  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif

Rusya Hükümeti, Türkiye'den alınan domates kotasının 300 bin tona yükseltilmesini teklif etti

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:07:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye flaş teklif

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den alınan domates kotasının 250,000 tondan 300,000 tona yükseltilmesini teklif etti.

Açıklama Rusya hükümetinin internet sitesinde yer aldı.

Rusya Federal Gümrük Servisi'nin taslağa ilişkin açıklama notunda yer alan verilere göre, izin verilen 250 bin tonluk hacim söz konusuyken Türkiye'den Rusya'ya taze ve soğutulmuş domates ithalatının toplam hacmi 4 Nisan itibarıyla 234 bin 372 bin ton oldu.

Açıklamada, "İşbu talimatname ile, Türkiye Cumhuriyeti'nden Rusya Federasyonu topraklarına domates tedarikinin kesilmesini önlemek amacıyla değişiklikler getiriliyor" ifadeleri yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdurrahman Dilipak, 104 amiral eskisinin bildirisini değerlendirdi!
Gündem

Abdurrahman Dilipak, 104 amiral eskisinin bildirisini değerlendirdi!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, 104 amiral eskisinin darbe imalı gece yarısı bildirisini Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirdi.
Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!
Gündem

Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!

Sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı tehdit eden Çin Büyükelçiliği b..
Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!
Gündem

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım’dan teravih tepkisi: Bunu yaparsanız onarılmaz yaralar açarsınız!

Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, Diyanet İşleri’nin ‘teravih namazı evde kılınsın’ kararına tepki gösterdi. Yıldırım, “bir kesim..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay