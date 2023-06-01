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Ekonomi Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu
Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-06-01 07:59:00 - 2023-06-01 08:03:53
Rusya'dan Türkiye'ye çok kötü haber! Hükümete yakın kuruluş duyurdu

Rusya'da hükümete bağlı kamuoyu yoklama kuruluşu VTsİOM, her iki Rus vatandaşından birinin yazı evde geçireceğini araştırdı.

Rusya'da hükümete bağlı kamuoyu yoklama kuruluşu VTsİOM'un anketine katılan Rusya vatandaşlarının yüzde 51'i yaz tatilini evde geçirmeyi planlıyor. Yazı daçada geçireceğini beyan edenlerin oranı ise yüzde 29 bulundu. Her iki oran da 2020'ye kıyasla bu yıl 10'ar puan daha düşük seyrediyor.

Öte yandan bu yıl tatili Rusya içinde başka bir şehir ya da yerleşim biriminde geçireceğini bildirenlerin oranı yüzde 15'le 2004 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu grupta her 3 kişiden 1'i tatili Kırım'da geçirmek niyetinde.

Yazın yurtdışına çıkmak niyetinde olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 4'te kaldı.

VTsİOM analistleri tatili Rusya içinde geçirme eğiliminin son yıllarda artmakta olduğu sonucuna varıyor.

Anket telefon yoluyla gerçekleştirildi.

Türkrus

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