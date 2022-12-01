Rusya'dan Türkiye'ye çok büyük kalleşlik

Suriye'de Beşar Esed rejimini destekleyen Rusya'nın Türkiye sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Tel Rıfat bölgesine takviye gönderdiği belirtildi.

Bölge sakinleri ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR) AFP haber ajansına verdiği bilgilere göre Rusya güçleri, Türkiye'nin kara harekatı düzenleyecek yönde açıklama yaptığı PKK'nın Suriye kolu YPG ve Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki bölgede varlığını arttırdı.

Euronews'in haberine göre, Tel Rıfat bölge sakinleri, Rusların takviyesinin kente ulaştığını bildirdi. Bölge sakinlerine göre Rus güçleri, bölgedeki YPG ve Türkiye destekli güçler tarafından kontrol edilen bölgeler arasına yeni barikatlar yerleştirdi. YPG'nin elindeki Tel Rıfat, bir yanda Esed rejimi güçleri diğer yanda ise Türkiye destekli muhalif güçlerle çevrili durumda.

Menag havaalanı ve Ayn el Arab

Suriye'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ((SOHR) ise Rus güçlerinin Esed rejiminin elindeki Tel Rıfat'a yakın Menag askeri havaalanındaki varlığını sağlamlaştırdığını ifade etti.

SOHR ayrıca Rusların Ayn el Arab (Kobani) yakınlarında da güçlerini takviye ettiğini kaydetti. AFP'ye konuşan SOHR güvenlik yetkilisi Rami Abdel Rahman, Rus güçlerinin helikopterlerle devriye gezdiğini belirterek "Bu takviyelerin amacı Türk askeri operasyonunu engellemek ya da geciktirmek olabilir" dedi.

Mepa News