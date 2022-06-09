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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı çıkan Rusya'dan skandal bir adım geldi. Rus devlet televizyonu RT, terör örgütünün sözde elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 15:44:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi

Rusya devlet televizyonu "RT" terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşı olan Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yayınladı.

Rusya Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna geçtiğimiz günlerde karşı çıktığını açıklamış, terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdüreceğini yinelemişti.

Röportaj sırasında RT televizyonu sunucusunun "Türkiye'nin opersyonuna hazırlık yaptınız mı?" sorusuna, terörist başının Türkiye'nin olası bir operasyonu için hazırlıklarının tamamlandık. Buna yönelik planlarımız hazır. Gerekli desteği alıyoruz"dedi.

Operasyona karşı çıkmışlardı

Geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Astana Süreci'ne dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgede olası bir operasyon yapmasına karşı çıktıklarını belirtmişti.

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