Rusya'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Böyle skandal görülmedi
Türkiye'nin Suriye'ye yönelik operasyonuna karşı çıkan Rusya'dan skandal bir adım geldi. Rus devlet televizyonu RT, terör örgütünün sözde elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yaptı.
Rusya devlet televizyonu "RT" terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşı olan Ferhat Abdi Şahin ile röportaj yayınladı.
Rusya Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna geçtiğimiz günlerde karşı çıktığını açıklamış, terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyi sürdüreceğini yinelemişti.
Röportaj sırasında RT televizyonu sunucusunun "Türkiye'nin opersyonuna hazırlık yaptınız mı?" sorusuna, terörist başının Türkiye'nin olası bir operasyonu için hazırlıklarının tamamlandık. Buna yönelik planlarımız hazır. Gerekli desteği alıyoruz"dedi.
Operasyona karşı çıkmışlardı
Geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Astana Süreci'ne dikkat çekerek, Türkiye'nin bölgede olası bir operasyon yapmasına karşı çıktıklarını belirtmişti.