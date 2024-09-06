Rusya'dan Türkiye'ye BRICS üyeliği: Ukrayna şartı, AB uyarısı! Türkiye’nin BRICS’e katılma başvurusu

ABD'nin özellikle ekonomik alandaki hegemonyası ile mücadeleye odaklanıp dolarsızlaşma (dedolarizasyon) çabası yürüten BRICS'e Türkiye tarafından resmen üyelik başvurusunda bulunulduğu yönündeki tartışma sürüyor. İlk olarak ABD merkezli Bloomberg haber sitesi tarafından duyurulan ve Ankara'dan teyit gelmezken Moskova'nın doğruladığı başvuruya, bu kez Rusya'dan 'şart' geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'nin başvurusuyla ilgili koşulları sıralarken Ukrayna vurgusu yaptı. Lavrov, BRICS üyeliği "Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da öne sürdüğü değerleri değil, üyelerin ortak değerlerini paylaşmanın temel olduğunu" ifade etti.

'AB'NİN ÖNE SÜRDÜĞÜ DEĞERLERİ DEĞİL...'

9'uncu Doğu Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği Vladivostok'ta Rus medya grubu RBC'ye mülakat veren Lavrov, Türkiye'nin NATO üyeliği ve uzun süredir askıda bulunan Avrupa Birliği (AB) adaylık sürecine işaret ederek bunun katılım önünde engel olmadığı mesajını verdi. Rusya Dışişleri Bakanı, "BRICS'te belirli örgütlere üye olanlarla ilişki kurulmasını yasaklayan bir kural yok" dedi. Ancak Rus Bakan üyelik için "Avrupa Birliği'nin Ukrayna'da öne sürdüğü değerleri değil, üyelerin ortak değerlerini paylaşmanın temel olduğunu" ifade etti.

"AB, Ukrayna'nın Avrupa değerlerini savunduğunu ve bu nedenle söz konusu 'Avrupa değerleri'nin arkasında durmakla yükümlü olduklarını söylüyor" diyen Lavrov, Ukrayna'nın ise ifade özgürlüğü, ulusal diller, kültür ve gelenekleri yasaklayarak, yerel kiliseleri kapatarak "Nazi uygulamalarına başvurduğunu" söyledi.

'BRICS ÜYELERİ AB YERİNE BM HÜKÜMLERİNİ BENİMSEMELİ'

BRICS üyelerinin AB'nin bu tutumu yerine Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın hükümlerini benimsemesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, anlaşmanın başka ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi şart koştuğunu hatırlattı. Lavrov, Kiev rejiminin meşru olmadığını ve topraklarındaki halkların tümünü temsil etmediğini söyledi.

Türkiye, Rusya ile yakın ilişkileri bulunsa da, NATO üyesi olarak Ukrayna'daki savaşta Kiev'e açık destek vermişti. BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamalarda Rusya'tı Türkiye, Kiev ordusuna insansız hava araçları da temin etti. Ankara savaşa rağmen Ukrayna donanması için gemi inşaatını da sürdürdü. (DIŞ HABERLER, DW Türkçe)