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Gündem Rusya'dan Türkiye'ye BRICS cevabı! Buravov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisinden memnunuz dedi!
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye BRICS cevabı! Buravov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisinden memnunuz dedi!

Yeniakit Publisher
2024-06-12 17:10:00 - 2024-06-12 17:28:54
Rusya'dan Türkiye'ye BRICS cevabı! Buravov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisinden memnunuz dedi!

İstanbul’da düzenlenen Rusya Günü’nde konuşan Rusya İstanbul Başkonsolosu Andey Buravov, Ukrayna savaşı konusunda “meşru Rus çıkarlarını dikkate alan müzakerelere açık olduklarını” söyledi. Burov ayrıca Türkiye’nin BRICS ile temas kurma konusundaki ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosluğu ev sahipliğinde Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) parlamentosunun, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak egemenliğini ilan ettiği “Rusya Günü” dün İstanbul’da kutlandı.

Rusya İstanbul Konsolosluğu tarafından düzenlenen geceye, diplomatik misyonlukların temsilcileri, basın mensupları, akademisyenler ve iş insanları katıldı.

Rusya Federasyonu’nun İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, törende yaptığı konuşmada, Türkiye-Rusya ilişkilerine ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Buravov, Ukrayna savaşı konusunda “meşru Rus çıkarlarını ve mevcut gerçekleri dikkate alan bir çözüme yönelik diyalog ve müzakerelere açık olduklarını” söyledi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’den alıntı yapan Buravov, "Rusya'yı güvenilir ve dürüst bir ortak olarak gören tüm ülkelerle iyi ilişkileri güçlendirmeye açık olduk ve açık olacağız" diyerek, Batılı olmayan dünya güçlerinin ve bölgesel seviyede önde gelen ülkelerin egemenliğinin pekiştiğini, rekabet yeteneklerinin arttığını da belirtti.
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“TÜRKİYE’NİN BRICS’E İLGİSİNDEN MEMNUNUZ”

Bu yıl Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen BRICS toplantılarına da değinen başkonsolos, şunları söyledi: “Üye sayısının son zamanlarda iki katına çıkması, yaklaşık 30 devletin başvuruda bulunması ve BRICS ile yakınlaşma niyetini şu veya bu şekilde ifade etmesi, bu ortaklığa mevcut olan ilginin açık kanıtıdır. Türkiye’nin de BRICS ile temas kurma konusunda gösterdiği ilgiyi memnuniyetle not ediyoruz. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın 10-11 Haziran'da Nizhny Novgorod'da düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısına katılması bunun somut bir teyidi oldu.”

Türkiye ile çok yönlü, karşılıklı yarara dayalı ortaklığı sürdürmeye ve derinleştirmeye kararlı olduklarını da ifade eden Başkonsolos Buravov, “Türk dostlarımızın, kolektif Batı'nın benzeri görülmemiş baskıları karşısında Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm potansiyelini gerçekleştirmeyi amaçlayan dengeli ve ulusal odaklı politikasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkelerimizin ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yapıcı, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin sürdürülmesini ümit ediyoruz” diye konuştu.

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