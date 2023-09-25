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Dünya Rusya'dan Türkiye'ye akılalmaz dolar suçlaması! Orada üretildiler
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye akılalmaz dolar suçlaması! Orada üretildiler

Yeniakit Publisher
2023-09-25 14:15:00 -
Rusya'dan Türkiye'ye akılalmaz dolar suçlaması! Orada üretildiler

RRusya İçişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye yönelik ilginç bir suçlama geldi. Bakanlığın iddiasına göre, ülkede piyasaya sürülmeye hazırlanan sahte dolarların Türkiye'de üretildiği bildirildi.

Rusya’nın St.Petetersburg kentinde, Türkiye’de basıldığı öne sürülen sahte dolarları piyasa süren üç kişi gözaltına alındı.

Rus medyasında yer alan habere göre, St.Petersburg’da polise başvuran bir kişi, Sberbank ofisinde bir kişinin kendisine, 2 milyon 261 bin 168 ruble karşılığında 240 adet 100 dolarlık banknot verdiğini, bankada yapılan kontrolde banknotların sahte olduğunun belirlendiğini belirtti.

Rusya İçişleri Bakanlığı basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, konuyla ilgili düzenlenen operasyonda üç Rus ve iki Özbekistan vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, sahte paraların yurt dışında Karadeniz’e kıyısı olan bir ülkede üretildiğinin saptandığı belirtilirken, Rus medyasında ise bu ülkenin Türkiye olduğu iddia edildi.

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