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Dünya Rusya'dan Türkiye'de batan gemiyle ilgili dava kararı
Dünya

Rusya'dan Türkiye'de batan gemiyle ilgili dava kararı

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölgelerarası Taşımacılık İdaresi Sözcüsü Elena Markovskaya, Bartın'da batan gemiyle ilgili olarak 'deniz taşıtlarını kullanma kurallarını ihlalden' ceza davası açtı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:37:00 -
Rusya'dan Türkiye'de batan gemiyle ilgili dava kararı

Rusya Soruşturma Komitesi Moskova Bölgelerarası Taşımacılık İdaresi Sözcüsü Elena Markovskaya, Rus makamların Karadeniz açıklarında batan kuru yük gemisi Arvin’in kaptanının ölümüyle ilgili olarak 'deniz taşıtlarını kullanma kurallarını ihlalden' ceza davası açtığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Markovskaya, “Müfettişler, Arvin gemisinin 17 Ocak'ta Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki Bartın ili açıklarında battığını ve bunun sonucunda 1984 Rostov-na-Donu doğumlu kaptanın hayatını kaybettiğini tespit etti” dedi.

Markovskaya, Ceza davasının Rusya Federasyonu Ceza Kanunu’nun 263. maddesinden (Trafik güvenliği kurallarının ihlali ve deniz taşımacılığının işletilmesi) açıldığını belirterek, “Rostov Ulaştırma Araştırma Departmanı müfettişi, kazanın ortaya çıktığı koşullar ve buna bağlı olarak geminin batmasının yanı sıra, trafik güvenliği ve deniz taşımacılığının işletilmesi kurallarını ihlal eden kişilerin tespiti yönündeki ön soruşturmayı tamamladı” ifadesini kullandı.

17 Ocak’ta İnkumu açıklarında Palau bayraklı ARVIN isimli gemi, kötü hava koşulları nedeniyle batmıştı. Gemide 10'u Ukrayna ikisi Rusya vatandaşı toplam 12 personel bulunuyordu. Rusya vatandaşı teknisyen Nikolay Krinov sağ olarak kurtarılmıştı.

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