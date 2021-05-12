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Dünya Rusya'dan Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz
Dünya

Rusya'dan Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz

Rusya'da Duma milletvekili Gennadi Onişenko, Rus vatandaşlarının Türkiye'ye gitmemesini engelleyemediklerini itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 11:23:00 -
Rusya'dan Türkiye itirafı: Engelleyemiyoruz

Rusya'da Federal Halk Sağlığı Dairesi Başkanı olduğu eski zamanlardan beri Ruslara yaptığı ısrarlı "Türkiye'ye gitmeyin" çağrıları ile bilinen şimdiki Duma milletvekili Gennadi Onişenko, tüm sınırlama ve yasaklara rağmen Rusların Türkiye'ye gideceğini ilginç bir örnekle kabul etti.

K. Pravda radyosunda canlı yayına katılan iktidar partisi Birleşik Rusya'nın milletvekili Onişenko, tüm engellemelerin sonuçsuz kaldığını şu cümleyle özetledi:

"Bizim imnsanımız her halükarda Türkiye'ye gidiyor. Minsk'e uçuyorlar. Minsk'den otobüsle Kiev'e gidiyorlar. Kiev'den uçakla (Türkiye'ye) uçuyorlar. İşte bu kadar!"

Onişenko geçen yaz yaptığı açıklamda, "Türkiye elbette herkesi heyecanlandırıyor. Resmi olarak bu ülkeye gidilebilir ancak gayriresmi olarak bunu tavsiye etmiyorum. Zira Ruslar bu yıl pandemi nedeniyle yeterince stres yaşadı, uçuşlar diğer bir stres unsuru olacak" demişti.

Daha sonra, "Diyelim ki, yaz sonunda Türkiye'ye gittik, sıcak sularda rahatladık, 'her şey dahil' sistemini yüzde 200 oranında kullandık ve ağustos sonu veya eylül başında evimize döndük. Eylül başında ülkemiz o kadar sıcak olmuyor. Yani kendimiz için daha fazla stres yaratacağız. Bunun yerine Moskova Bölgesi'ne gidin, organizmanızın kendine gelmesine izin verin" diye tavsiyede bulunmuştu.

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Yorumlar

543

sizinde ergeç defterinizi dürecek zaman çokta uzakta değildir merak etmeyin zalim domuz rusya
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ne diyelim Rus faşizmi'nin bittiği yer

Rus faşist leri ne ırkçı kominist leri ne rağmen ülkemizi tercih eden ruslar başımızın üzerinden yeri var inşAllah onlarada müslüman olmak nasip olur
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