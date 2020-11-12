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Dünya Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması
Dünya

Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması

Suriye'de ve Libya'da Türkiye karşıtı hamlelere imza atan Rusya sinsi adımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Leyla Abdulleyeva'nın üstüne basa basa 'Türkiye Dağlık Karabağ'da yer alacak' açıklaması sonrası Moskova'dan ilginç bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 13:03:00 - 2020-11-12 13:08:26
Rusya'dan Türkiye ile ilgili Dağlık Karabağ açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki durumun izlenmesi için kurulan Rus-Türk gözlem merkezinin insansız hava araçları yardımıyla uzaktan görev yapacağını ve Türk gözlemcilerin Dağlık Karabağ'a girmeyeceğini öne sürdü.

Rus ve yabancı medya kuruluşlarının temsilcilerine demeç veren Lavrov, "Merkez, İHA'lar ve sahadaki özellikle de tüm temas hattındaki durumu tespit etme imkanı sunan diğer teknolojiler de dahil teknik objektif izleme araçlarını kullanarak uzaktan çalışacak ve hangi tarafın ateşkese uyduğunu, hangisinin ateşkesin ve tüm askeri faaliyetlerin koşullarını ihlal ettiğini belirleyecek" dedi.

Rusya'nın açıklaması sonrası 'Moskova'nın bölgede bir takım farklı emelleri mi var?' sorularını akıllara getirdi. 

Azerbaycan tarafının açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Sözcüsü Abdullayeva, Ermenistan ile imzalanan anlaşmanın 5'inci maddesine değinerek, "Anlaşmaların uygulanmasına dair kontrolün sağlanması amacıyla kontrol merkezi oluşturulacak. Anlaşmada herhangi bir ülkenin adı geçmiyor. Bu kafalarsa soru işaretine neden olabilir ancak, bölgede hayata geçirilecek kontrol ve gözlem merkezinde Rusya ile birlikte Türkiye'de yer alacak. Türkiye'nin de ateşkes gözlem noktalarında olacağı kesin" diye konuştu.

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Yorumlar

mücahit

ASIL RUSYANIN ORADA NE İŞİ VAR ORASI AZARBEYCAN TOPRAKLARI TÜRKİYESİZ OLMAZ ORADA TÜRKLERİN OLMASI LAZIM RUSYANIN NE HADDİNE.
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