Rusya'dan Türkiye hamlesi! Rusya, iş makineleri için Türkiye'ye ilan etti: Türkiye'den yedek parça üreticisi arıyor
Rusya’dan ilanı bırakan bir firma, Türkiye’den iş makineleri için yedek parçalar satın alacak.
Bugün Rusya’dan yedek parça üreticilerini ilgilendiren bir ithalat ilanı bırakıldı.
Rusya, iş makineleri için Türkiye'den yedek parça üreticisi arıyor
Bu kapsamda Rusya’da müşterilerine enerji alanında hizmet veren ithalatçı firma, bıraktığı ilanla Türk yedek parça üreticilerinden iş makineleri için yedek parça ithal edeceğini duyurdu.
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