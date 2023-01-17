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Gündem Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları belli oldu! İstanbul yönüne şubat tarihi tatili için fiyat listesi kararı verildi
Gündem

Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları belli oldu! İstanbul yönüne şubat tarihi tatili için fiyat listesi kararı verildi

Rusların Şubat ayındaki 4 günlük resmi tatili döneminde İstanbul yönüne uçak bilet fiyatları belli oldu. Milyonlar merak ediyordu! Özel uçak ve jetlerden koltuk satın alan Ruslar, vizesiz girebilecekleri Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'ı tercih ediyor. Rusların Şubat tatili için İstanbul bilet fiyatları: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlarda dikkat çeken fiyatlar...

Yeniakit Publisher
2023-01-17 09:41:00 - 2023-01-17 10:00:10
Rusya'dan Türkiye'ye bilet fiyatları belli oldu! İstanbul yönüne şubat tarihi tatili için fiyat listesi kararı verildi

Rusya'da 23 Şubat Vatanın Savunucuları Günü’nde dört gün resmi tatil olacak.

4 günlük tatili yurtdışında değerlendirmek isteyen Rusların İstanbul'a da ilgi göstermesi bekleniyor.

Şubat tatilinde Rus şehirlerinden İstanbul'a uçak bilet fiyatları da belli oldu.

Aeroflot Moskova'dan İstanbul'a 33 bin rubleye ( 9 bin TL) direkt uçuşta yer sunuyor. IrAero" uçuşu ise 39 bin rubleye mal olacak.

St.Petersburg'dan İstanbul'a THY ile 50 bin rubleye direkt uçulabilecek. turizmajansi'nın aktardığı haberde: Yekaterinburg'dan İstanbul'a 48 bin rubleye direkt uçuş seçenekleri mevcut.

Rus havayolu şirketleri Soçi'den İstanbul'a 17-19 bin ruble karşılığında aktarmasız uçuş sunuyor. Türkiye'ye giriş yapmış arabaların süresinin 24 aya uzatılması için gümrük idaresine başvurulması gerekiyor.

Arabayla Rusyaya gidilir mi?
Rusya'ya araçla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları veya Türkiye'de oturumu olan yabancı pasaport sahibi kişilerin transit vize almaları gerekmektedir. Karayolu ile seyahatlerinde vize süresi 10 gün verilmektedir. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleri nedeniyle son dönemlerde araçla seyahat pek tercih edilmiyor.

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