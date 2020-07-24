Rusya'dan Türkiye açıklaması! Tarih verildi
Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, Türkiye ile uçuşların yeniden başlatılması konusunun yaz sonuna kadar çözüme kavuşturulması ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.
Bu kapsamda uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağı duyuruldu.
Uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.