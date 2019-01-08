Rusya'dan Türkiye açıklaması: İddialar asılsız

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova, 13 mürettebatıyla Samsun’a 130 kilometre (80 mil) açıkta batan Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli gemide Rusya vatandaşlarının bulunduğu iddialarını yalanladı. Türk basınında gemide 2 Rusya vatandaşının olduğu ileri sürülmüştü.

usya'nın Ankara Büyükelçiliği Basın Ataşesi İrina Kasimova Sputnik'e yaptığı açıklamada "Karadeniz'de Türkiye kıyılarında batan Volga-Balt isimli gemide, Samsun sahil güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, 13 mürettebat arasında Rusya vatandaşı yoktu. Basında daha önce yer alan bu yöndeki iddialar doğrulanmadı" dedi.

Kasimova'ya göre, gemide 11 Ukrayna, 2 Azerbaycan vatandaşı vardı.

Ukrayna Büyükelçisi: Konsolos Samsun'da denizcileri ziyaret etti

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Sibiha da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Konsolos Ukrayna toplumu temsilcileri ile birlikte Samsun'daki hastanelere giderek yaralı denizcileri ziyaret etti. Durumları tatmin edici" ifadelerini kullandı.

Yaralılara gereken yardımın sağlandığını belirten Sibiga, Türk ekiplerine denizcileri kurtardıkları için teşekkür etti.

Batan geminin mürettebatının 7'si kurtarılabilmiş, 6'sı hayatını kaybetmişti.