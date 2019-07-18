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Rusya'dan Türkiye açıklaması: ABD başka seçenek bırakmadı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD'nin Türkiye'ye yönelik almış olduğu F-35 kararını değerlendirerek, "Türkiye büyük ihtimalle Su-35 alacak. Çünkü ABD başka seçenek bırakmadı" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
Rusya'dan Türkiye açıklaması: ABD başka seçenek bırakmadı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, ABD'nin Türkiye'yi F-35 programdan çıkarma kararı nedeniyle Ankara'nın Rusya'dan Su-35 çok amaçlı avcı uçakları alacağını düşündüğünü söyledi.

Sputnik'e demeç veren Klintseviç, "Bu konudaki (Su-35 alımı) karar Türkiye'nin ancak büyük ihtimalle Türkiye'nin bu yönde adım atacağını düşünüyorum. ABD, F-35'le ilgili eylemleriyle Türkiye'ye başka seçenek bırakmadı" dedi.

Bu arada Klintseviç, Rus yapımı Su-35'lerin kalite bakımından F-35'lerin önünde olduğunu, üstelik çok daha ucuz olduğunu vurguladı.

Rus senatör, "Rus avcı uçakları, F-35'lerden kat be kat daha ucuz, kalite açısından ise çok daha ileride, bunun kıyası bile yapılmaz. Rus silahlarının rekabet gücü çok yüksek" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:43
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Rusya
  4. F-35

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  • şlkuyşlkuy6 dk önce
    rusyada hergün birşey söylüyor türkiyeyle ilgili ortada etkin birşey yok rusya bize en iyi silahları satacaksa satsın

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