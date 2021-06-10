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Teknoloji Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz haber!
Teknoloji

Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz haber!

Polonya'nın geçtiğimiz günlerde satın aldığı Türk SİHA'ları, uluslararası medyada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 09:56:00 -
Rusya'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz haber!

Yerli ve milli imkanlarla BAYKAR Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 Taktik S/İHA'ların; Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'de oynadığı rol ve elde ettiği başarıların ardından Polonya, Türkiye'den 24 adet SİHA satın aldı.

Söz konusu gelişme, uluslararası basında oldukça büyük yankı buldu.

Satışa değinen Rus basını, iki ülke arasındaki geçmişe dayanan dostluk ve günümüzdeki ticari ilişkilerin "tehlike" arz ettiğini belirtti.

Vpo Analytics'te yayımlanan makalede, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk çıkar ittifakının daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir" ifadeleri yer aldı.

Haberde; "Polonya ile Türkiye'nin bağlarının kökeni Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Polanyalılar Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kültürel gelenekleri ve tarihi anavatanlarının ekonomik uygulamalarını yeniden üreterek Katolik inancını, Leh dilini ve varlıklarını korudular. Şimdi yaşanan yakınlaşma bu bağların yeniden geliştiği anlamına mı geliyor bunu zaman gösterecek" denildi.

Haberin devamında ise, "Diplomatik yakınlaşmaların ve kardeşlik propagandalarının eşliğinde Polonya-Türk çıkar ittifakının daha da gelişmesi yeni birliktelikleri de beraberinde getirecektir. Polonya ve Türkiye ilişkileri, kökenler ve Bayraktarlar tarafından pekiştirilen tehlikeli bir dostluk haline geliyor" denildi.

 

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