Rusya'dan tepki! Ermenistan'a Laçın Koridoru mesajı: Bu kabul edilemez, Azerbaycan'ın da onayı gerek

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki değerli madenleri yasa dışı yollarla satmaya çalışıyor. Azerbaycanlılar ise durumu Laçın Koridoru'nda protesto ediyor. Bölgede yer alan Rus barış gücü durum karşısında sessiz. Paşinyan ise, bölgeye BM barış gücünün gelmesini istiyor. Moskova, "Azerbaycan'ın da onayı gerek" diyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, "Barış güçlerimize yönelik her türlü aleni saldırı ve provokasyonu, Ermenistan-Azerbaycan normalleşme sürecine somut zararlar veren kabul edilemez ve kasıtlı eylemler olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet toplantısı sırasında konuşan Paşinyan, "Rus barış güçlerinin davranışları bizim için kabul edilemez. Azerbaycan'ın Ermenileri Dağlık Karabağ'dan çıkarma girişimlerinin sessiz tanıkları haline geldiler. Rus askerleri bölgedeki istikrarı sağlamada yetersiz kalacaksa yerini BM barış gücüne bırakmalı" demişti. Dünya genelindeki iflas dalgası büyüyor.

AZERBAYCAN'A AİT MADENLERİ YASA DIŞI YOLLARLA SATIYORLAR

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasındaki tek kara bağlantısı olan Laçın Koridoru, uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan bölgedeki madenlerin yasa dışı işletildiği gerekçesiyle protesto düzenleyen Azerbaycanlı aktivistler tarafından 12 Aralık'tan beri bloke edilmiş durumda.

Erivan, Dağlık Karabağ'da yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin bu blokaj nedeniyle gıda, ilaç ve yakıt sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor.

AZERBAYCANLILARIN LAÇIN KORİDORU'NDAKİ PROTESTOSU

haber7'nin aktardığına göre: Azerbaycan, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus güçlerin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarında madenlerin yasa dışı işletilmesi ve bunun sonucunda çevreye verilen zararın araştırılması ve denetimi amacıyla 10 Aralık'ta bölgeye uzman ekipler göndermiş, bu ekiplerin bölgeye girişi Ermenilerce engellenmişti.

Bu durum üzerine Azerbaycanlı çevreci sivil toplum kuruluşları üyeleri ile aktivistler, Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesinin önlenmesi talebiyle 12 Aralık'ta Laçın Koridoru'nda protesto başlatmıştı.

2020'de savaşı bitiren barış anlaşmasıyla, Ermeni nüfusunun Dağlık Karabağ'da yaşamasına izin verilmiş, bölgeye Rus barış gücü girmişti. Geri kalan tüm bölgelerden ise Ermeni güçlerinin çekilmesi kararı çıkmıştı. Laçın Koridoru'yla da Dağlık Karabağ'ın kara bağlantısı sağlanıyor.

Ermeni yetkililerin, Laçın Koridoru'ndan sivillerin geçişine izin verilmediği yönündeki iddiaları Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca yalanlanmış ve Bakanlık, yolun Rus güçlerinin barikatları nedeniyle kapalı olduğunu, sivil geçişler için herhangi bir engelin bulunmadığını belirtmişti.

Göstericiler, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandığı tek güzergah olan ve Laçın Koridoru diye bilinen yolda "ekolojik teröre son verilmesi" sloganları ve pankartlarla taleplerini dile getiriyor.