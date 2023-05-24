Rusya'dan 'Tanf üssü' iddiasına ilişkin açıklama olay oldu: ABD, DEAŞ'ın militanlarına eğitim veriyor!

Rusya'dan ''Tanf üssü'' iddiası: ABD, DEAŞ'ın militanlarına eğitim veriyor!

Rusya Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, 'ABD'nin Suriye'deki Tanf askeri üssünde, Rusya'da sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek için terör örgütü DEAŞ'ın militanlarına eğitim verildiğini' söyledi.

Narışkin, Moskova bölgesinde düzenlenen güvenlik konusunda uluslararası toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'deki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve NATO ülkelerinin 2011'de Suriye'deki teröristleri ve ayrılıkçı grupları aktif olarak desteklediğini belirten Narışkin, "Bizim bilgilerimize göre, Suriye, Ürdün ve Irak sınırında bulunan Tanf Amerikan askeri üssü, sadece Suriye topraklarında değil, şimdi de Rusya'nın bölgelerinde sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere DEAŞ militanlarının eğitimi için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

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