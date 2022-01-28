Rusya'dan sürpriz çıkış: Türkiye ile birlikte olursak ABD'yi etkileyebiliriz

Rusya'da LDPR partisinin lideri Zhirinovsky, 'Üç devletten oluşan bir birlik oluşturursak: Rusya, Türkiye ve İran... Birlikte Amerika ve Avrupa'yı etkileyebiliriz' dedi.

Rusya'da LDPR partisinin lideri Vladimir Zhirinovsky, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'da yayın yapan bir radyoya konuşan 75 yaşındaki siyasetçi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin önemine işaret etti.

Zhirinovsky, "Üç devletten oluşan bir birlik oluşturursak: Rusya, Türkiye ve İran... Birlikte Amerika ve Avrupa'yı etkileyebiliriz. İran ve Türkiye'nin kimseye ihtiyacı yok" dedi.