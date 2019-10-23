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Rusya'dan SU-35 açıklaması

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Türkiye'nin SU-35 savaş uçağı sevkiyatına ilişkin istişarelerde bulunduğunu belirtti.

23 Ekim 2019 Çarşamba 14:08
Rusya'dan SU-35 açıklaması

Rus basınına konuşan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Su-35 uçağının olası sevkiyatıyla ilgili yaptığı açıklamada "İstişareler yürütülüyor. Konuyu değerlendiriyor, inceliyorlar, biz de anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın eylül ayında İstanbul’da gerçekleşen Teknofest’te Türk uzmanlara Su-35’i gösterdiğini hatırlatan Şugayev, "Şimdilik daha ileri bir aşamadan söz edemem" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 14:08
  1. İstanbul
  2. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev
  3. Rus Su-35 savaş uçağı

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  • KomsuKomsu9 sa önce
    Komsunla dost olucaksin komşu komşunun külüne muhtaç ABD Atlantik ten gelip bu bolge de çok cinayet işledi bu kadar olaydan sonra onlara güvenmek ........

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