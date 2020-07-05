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Dünya

Rusya'dan şok iddia: ABD uyuşturucu ticaretine karıştı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'yı Taliban'la gizli anlaşma yapmakla suçlayan ABD istihbaratının uyuşturucu ticaretine karıştığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:24:00 -
Rusya'dan şok iddia: ABD uyuşturucu ticaretine karıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, Rusya'yı Taliban'la gizli anlaşma yapmakla suçlayan ABD istihbaratının uyuşturucu ticaretine karışmış durumda olduğunu belirtti.

Rossiya 1 kanalına konuşan Kabulov, "Orada olan projelerden sayısız çekilen, bizleri bir takım şeylerle suçlayan harika Amerikan istihbaratının ajanları uyuşturucu trafiğinin içinde. Uçakları Kandahar ve Bagram’dan kontrol edilmeden Almanya’ya, Romanya’ya, akla gelen her yere uçuyor. Bu böyle bir iş ki, Kabil'de her Afganlı size anlatır, tembel kişiler bile bu konu hakkında konuşmaya hazır. Bu sır, artık herkesi bıktıran ve herkes tarafından bilinen bir sırdır. Herkes bunu var olan bir şey olarak kabul etmiş durumda” dedi.

ABD basını Rusya'yı Taliban militanlarına ABD askerlerine karşı 'gizli anlaşma' yapmakla suçlamıştı. The New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Rusya ve Taliban arasında ‘anlaşma’ olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti. Daha sonra Washington Post da benzer iddialarda bulunmuştu.

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Yorumlar

Şefik Altınbaş

Bu haberi sokaktaki insanlar dahi biliyor, ayrıca Amerikan askerleri ve ajanları tarafından yalnız Afganistan değil Kolombiya ve benzeri ülkelerden de çok büyük miktarlarda uyşturucu ticareti yaptığını konu alan Amerikan film şirketlerinin bile onlarca yapılmış filmleri dolu. İsteyen konuyu yazıp film sitelerinden görebilir...
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diyarbakırlı

ABD derin devleti uyuşturucu ticaretini yıllardır yaptığı bir gerçektir. ABD karşıtı güçlere karşı uyuşturucu baronları ile kâr payı ortaklığını sürdürerek hem bütçe payına katkı sağlamakta hem de karanlık odakların içine girerek istediği gibi at koşturabilmektedir.
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