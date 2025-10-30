Rusya’dan şok açıklama! Kiev’e karşı misilleme başladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna karşılık olarak Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmeleri, bu işletmelerin çalışmasını sağlayan enerji altyapı tesisleri ve askeri havaalanlarına yönelik havadan, denizden ve karada uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile yoğun saldırı düzenledi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu ve saldırının amacına ulaşıldı."

170 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 170 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Gece 170 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü bilgisine yer verildi.

Diğer yandan Rusya'nın Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'lara ait parçaların düşmesi sonucu bölgedeki altyapının hasar gördüğünü ifade etti.

Olay yerinde gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Nikitin, can kaybının olmadığını kaydetti.

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov da Telegram kanalından, İHA parçalarının düşmesi sonucu hücresel ağ kulesinin hasar gördüğünü, can kaybının olmadığını bildirdi.​​​​​​​

Ukrayna ordusu, zaman zaman Rus bölgelerine İHA saldırıları düzenliyor.​​​​​​​