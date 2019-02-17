Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, Rusya devletine ait doğalgaz şirketi Gazprom'un en büyük hissedarı olduğu bir banka Gazprombank'ın, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait hesapları dondurma kararı aldığını açıkladı.

Reuters'a konuşan kaynak, alınan kararın amacının "ABD yaptırımlarından korunmak" olduğunu ifade etti.

Rusya'dan henüz resmi bir doğrulama gelmedi

ABD'nin Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından, halk tarafından seçilmiş devlet başkanı Nicolas Maduro'nun arkasında duran Rusya'dan bu habere henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

Geçtiğimiz günlerde Reuters'ın bir haberi yalanlanmıştı

Reuters haber ajansı geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberde, PDVSA'nın müşterilerine ödemeleri Gazprombank'ta açılan yeni hesaplar üzerinden yapmaları talebini ilettiği bilgisini içeren bir haber yayınlamıştı. PDVSA'nın bu kararı, Amerikan yaptırımlarını aşmak için aldığı tahmin ediliyordu. Ancak Gazprombank, Reuters'ın haberini kesin bir dille yalanlamıştı.