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Dünya Rusya'dan skandal operasyon! Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal gözaltına alındı
Dünya

Rusya'dan skandal operasyon! Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal gözaltına alındı

Rus silahlı güçleri, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da düzenledikleri operasyonda Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 12:05:00 -
Rusya'dan skandal operasyon! Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal gözaltına alındı

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da Rus güvenlik güçleri Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Neriman Celal'i gözaltına aldı.

KTMM Başkanı Rıfat Çubarov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Celal'in şu anda Kırım'daki Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) binasında tutulduğunu duyurdu.

Çubarov, Celal'in Kırım'ın Akmescit şehrindeki evinde gözaltına alındığını öğrendiğini aktardı.

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